Due serate per tenere a battesimo Locarno78 Keystone

Il film cult «The Goonies» (1985) di Richard Donner aprirà il Prefestival di Locarno78 domenica 3 agosto alle 21.15 in Piazza Grande. L'ingresso sarà gratuito per questo evento pensato per giovani, famiglie e appassionati.

Swisstxt

Il Prefestival proseguirà martedì 5 agosto, sempre in Piazza Grande e sempre con entrata gratuita, con il film «Last Dance» (2022) di Delphine Lehericey, in versione originale francese con sottotitoli in italiano: un inno all’amore e alla resilienza.

Il 6 agosto, primo giorno del Festival, verrà proiettato alle 15.30 al Palaexpo «The Winning of Barbara Worth» (1926) di Henry King, accompagnato dal vivo dall'Orchestra della Svizzera italiana.