Crescono le cifre dell’inchiesta partita dal blitz compiuto in febbraio in una villa di Pregassona.

Traffico di cocaina, immagine illustrativa d'archivio. TiPress

SwissTXT Swisstxt

Lo scorso 22 febbraio, la polizia ha smantellato una rete di spaccio con base in una villa a Pregassona. Sequestrati 3 kg di cocaina, oltre 1 kg di canapa e armi da fuoco. Otto persone sono state arrestate, 30 in totale gli indagati.

Dalle indagini è emerso un traffico di quasi 10 kg di droga, uno dei più ingenti degli ultimi anni.

La villa era usata come residenza, centro di spaccio e luogo per festini, con tanto di escort. Gli inquirenti hanno ricostruito un giro d'affari importante.

Quattro arrestati sono stati rilasciati, gli altri sono ancora in carcere.

E i numeri appena citati, stando alla RSI, danno soltanto un’idea parziale della pericolosità del contesto che si era creato.

Prima di essere arrestato uno degli imputati principali, ad esempio, organizzò una spedizione punitiva contro l’uomo fuggito in febbraio dalla villa di Pregassona.

Ma lui non si presentò all’appuntamento, fissato in un bar di Como, e l’agguato fallì.