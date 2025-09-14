  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Villa di Pregassona come base Smantellata un'importante rete di spaccio in Ticino: 10 kg di coca e 30 indagati

Swisstxt

14.9.2025 - 22:04

Crescono le cifre dell’inchiesta partita dal blitz compiuto in febbraio in una villa di Pregassona.

Traffico di cocaina, immagine illustrativa d'archivio.
Traffico di cocaina, immagine illustrativa d'archivio.
TiPress

SwissTXT

14.09.2025, 22:04

15.09.2025, 08:09

Lo scorso 22 febbraio, la polizia ha smantellato una rete di spaccio con base in una villa a Pregassona. Sequestrati 3 kg di cocaina, oltre 1 kg di canapa e armi da fuoco. Otto persone sono state arrestate, 30 in totale gli indagati.

Dalle indagini è emerso un traffico di quasi 10 kg di droga, uno dei più ingenti degli ultimi anni.

La villa era usata come residenza, centro di spaccio e luogo per festini, con tanto di escort. Gli inquirenti hanno ricostruito un giro d'affari importante.

Quattro arrestati sono stati rilasciati, gli altri sono ancora in carcere.

E i numeri appena citati, stando alla RSI, danno soltanto un’idea parziale della pericolosità del contesto che si era creato.

Prima di essere arrestato uno degli imputati principali, ad esempio, organizzò una spedizione punitiva contro l’uomo fuggito in febbraio dalla villa di Pregassona.

Ma lui non si presentò all’appuntamento, fissato in un bar di Como, e l’agguato fallì.

I più letti

Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Ristorante di Mallorca pubblica la foto di un conto esorbitante, che scatena subito il web
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica

Altre notizie

Grigioni. Fermato un 18enne alla guida di un'auto sospetta dopo un inseguimento a Ilanz

GrigioniFermato un 18enne alla guida di un'auto sospetta dopo un inseguimento a Ilanz

Sul Passo del San Bernardino. Mesolcina, il lupo preda una vitella

Sul Passo del San BernardinoMesolcina, il lupo preda una vitella

Grigioni. Cade in una curva a Martina, ferito un motociclista

GrigioniCade in una curva a Martina, ferito un motociclista