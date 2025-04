La crescita dei costi della sanità pesa sulla popolazione svizzera e ticinese in particolare. Ti-Press

Il Centro lancia un controprogetto all'iniziativa popolare della Lega dei Ticinesi per la deduzione fiscale dei premi di cassa malati.

La proposta presentata martedì prevede di aumentare la deduzione a livello cantonale a 14'000 franchi per i coniugi e a 7'000 franchi per gli altri contribuenti, con supplementi per chi non versa contributi alla previdenza professionale e per ogni figlio a carico (1'300 franchi per i minorenni, 3'000 per quelli agli studi fino a 26 anni).

La proposta leghista, ricorda la RSI, prevede una deduzione principale di 18'000 franchi per i coniugi a 9'000 per gli altri contribuenti.