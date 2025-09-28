Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati

La maggioranza della popolazione (57.08%) ha detto «sì» sia all’iniziativa popolare «Esplosione premi di cassa malati: ora basta! (Iniziativa per il 10%)» sostenuta dall’area progressista, sia a quella della Lega (60.51%) «Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!».
L’obiettivo della prima è di stabilire che il premio di cassa malati, al netto dei sussidi, non superi il 10% del reddito disponibile di un’economia domestica. La seconda di innalzare la deducibilità fiscale dei premi.
«Sì» anche ad entrambi gli oggetti in votazione federale
Il Ticino ha detto «sì» anche ad entrambi gli oggetti in votazione federale. L’abolizione del valore locativo ha raccolto il 56,5% dei consensi, mentre l’identità elettronica il 51,5%.
Per la riforma fiscale la partecipazione si è attestata al 51,6% degli aventi diritto di voto, mentre per il documento digitale al 51,7%.
L’Unione sindacale svizzera (USS) ha espresso delusione per l’abolizione del valore locativo, sottolineando come essa comporti ingenti perdite fiscali, favorisca l’aumento dei prezzi immobiliari, incentivi il lavoro nero.
Stando all'USS, favorisce inoltre i proprietari, la cui quota in Ticino è del 38,2%.
