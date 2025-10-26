  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera italiana Ecco i vincitori della 12esima edizione del Premio di giornalismo

Swisstxt

26.10.2025 - 12:33

Da destra Samuel Golay (Agenzia fotografica Ti-Press), Mattia Pacella con Emilio Bossi (terzo da sinistra), Valentina Grignoli, Natascha Fioretti, Federico Franchini, Giancarlo Dionisio, e Clara Storti.
Da destra Samuel Golay (Agenzia fotografica Ti-Press), Mattia Pacella con Emilio Bossi (terzo da sinistra), Valentina Grignoli, Natascha Fioretti, Federico Franchini, Giancarlo Dionisio, e Clara Storti.
Ti-Press

I migliori contributi giornalistici pubblicati nella Svizzera italiana negli anni 2023-2024 sono stati premiati sabato a Locarno nell’ambito della cerimonia per la 12esima edizione del Premio di giornalismo.

SwissTXT

26.10.2025, 12:33

26.10.2025, 13:05

Ecco i giornalisti premiati: Federico Franchini (Premio Lillo Alaimo); Valentina Grignoli (Cronaca Locale); Mattia Pacella ed Emiliano Bos (Cronaca Nazionale); Massimiliano Herber; Samuel Golay (Fotografia); Clara Storti (Intervista).

Una menzione è andata a Francesca Agosta per la fotografia «Migrazione». E nella categoria Commento ha ricevuto una menzione Giancarlo Dionisio.

I più letti

«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Nessuno vuol lavorare per Harry e Meghan? Si licenzia il decimo capo dell'ufficio stampa
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Coppia costringe una donna a «mangiare porridge mescolato a detersivo» per 5 anni

Altre notizie

Grigioni. Weisse Arena: tutti i comuni approvano l'acquisto dell'infrastruttura

GrigioniWeisse Arena: tutti i comuni approvano l'acquisto dell'infrastruttura

Ticino. Il San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza

TicinoIl San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza

Protesta. Corteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità

ProtestaCorteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità