Svizzera italianaEcco i vincitori della 12esima edizione del Premio di giornalismo
26.10.2025 - 12:33
I migliori contributi giornalistici pubblicati nella Svizzera italiana negli anni 2023-2024 sono stati premiati sabato a Locarno nell’ambito della cerimonia per la 12esima edizione del Premio di giornalismo.
Ecco i giornalisti premiati: Federico Franchini (Premio Lillo Alaimo); Valentina Grignoli (Cronaca Locale); Mattia Pacella ed Emiliano Bos (Cronaca Nazionale); Massimiliano Herber; Samuel Golay (Fotografia); Clara Storti (Intervista).
Una menzione è andata a Francesca Agosta per la fotografia «Migrazione». E nella categoria Commento ha ricevuto una menzione Giancarlo Dionisio.