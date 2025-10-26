Da destra Samuel Golay (Agenzia fotografica Ti-Press), Mattia Pacella con Emilio Bossi (terzo da sinistra), Valentina Grignoli, Natascha Fioretti, Federico Franchini, Giancarlo Dionisio, e Clara Storti. Ti-Press

I migliori contributi giornalistici pubblicati nella Svizzera italiana negli anni 2023-2024 sono stati premiati sabato a Locarno nell’ambito della cerimonia per la 12esima edizione del Premio di giornalismo.

SwissTXT Swisstxt

Ecco i giornalisti premiati: Federico Franchini (Premio Lillo Alaimo); Valentina Grignoli (Cronaca Locale); Mattia Pacella ed Emiliano Bos (Cronaca Nazionale); Massimiliano Herber; Samuel Golay (Fotografia); Clara Storti (Intervista).

Una menzione è andata a Francesca Agosta per la fotografia «Migrazione». E nella categoria Commento ha ricevuto una menzione Giancarlo Dionisio.