Con il riconoscimento del Comune di Poschiavo il Canton Grigioni arriva a quota sette Premi Wakker. Keystone

Con il conferimento del Premio Wakker al Comune di Poschiavo, il Canton Grigioni arriva a quota sette riconoscimenti. Finora nessun cantone ne ha ricevuti così tanti. Cinque invece non sono ancora riusciti a ricevere il prestigioso premio.

Il primo Premio Wakker ad arrivare nei Grigioni è stato quello di Guarda nel 1975. Sono seguiti poi Splügen nel 1995, Vrin nel 1998, Fläsch nel 2010 e il Comune di Bregaglia nel 2015.

Nel 2018 Patrimonio svizzero ha premiato per la prima volta un'organizzazione, ovvero la Nova Fundaziun Origen. E ora il Comune di Poschiavo. Il Canton Grigioni raggiunge così il posto più alto sul podio, finora condiviso col Canton Berna.

Il motivo di quest'incetta di premi è presto spiegato, secondo il segretario generale di Patrimonio Svizzero, David Vuillaume. «È il Cantone con la superficie più grande della Svizzera e dove si trovano numerosi Comuni», ha spiegato a Keystone-ATS.

«I Grigioni inoltre hanno un ampio paesaggio culturale. Questo aumenta le possibilità che diversi comuni possano dimostrare risultati particolari in termini di paesaggio urbano e sviluppo degli insediamenti», ha continuato la presidente della commissione del Premio Wakker, Brigitte Moser.

Non solo cultura architettonica

Il vincitore del Premio Wakker viene designato dalla Conferenza dei Presidenti di Patrimonio svizzero, su richiesta del Comitato. La proposta viene fatta dalla commissione del Premio Wakker, composta da architetti, pianificatori e storici dell'arte. «La commissione analizza quali comuni adempiono ai criteri attuali del riconoscimento», ha spiegato Moser.

Nel corso degli anni questi sono cambiati. All'inizio degli anni '70 l'attenzione giaceva sul preservare l'identità delle costruzioni dal boom edilizio. Non per niente il Premio Wakker è anche conosciuto come l'oscar della cultura architettonica Svizzera.

«Oggi i criteri sono più ampi e si valutano ad esempio aspetti ambientali come la sostenibilità, la conservazione delle risorse, la compatibilità climatica, la biodiversità e la demografia», ha continuato la storica dell'arte.

Cinque cantoni senza premio

Malgrado il Premio Wakker venga conferito da 53 anni, i Cantoni di Appenzello Interno, Friburgo, Nidvaldo, Obvaldo e Svitto non sono ancora riusciti ad ottenerne uno. «Un criterio importante per noi è l'impegno dei Comuni o delle associazioni. In alcuni luoghi c'è ancora del potenziale da sfruttare», ha concluso la presidente della commissione del Premio Wakker.