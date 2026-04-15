Sull’Alpe GordaL'osservatorio «Gionitus» sarà il più grande del Ticino e tra i più avanzati in Svizzera
Swisstxt
15.4.2026 - 15:23
Mercoledì a Bellinzona è stato presentato il progetto dell’osservatorio astronomico «Gionitus» sull’Alpe Gorda.
Redazione blue News
15.04.2026, 15:23
15.04.2026, 15:27
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Promosso dall’associazione astronomica Astrocalina, sarà un’infrastruttura dedicata a ricerca, divulgazione e valorizzazione del cielo notturno bleniese.
L’astrofisica Anna McLeod (presidente di Astrocalina) ha ripercorso l’attività svolta negli ultimi anni.
L’osservatorio Gionitus sull'Alpe Gorda sarà il più grande del Ticino e tra i più avanzati in Svizzera. Disporrà di una cupola principale con un telescopio di 80 centimetri di diametro, affiancato da altri strumenti per l’osservazione del Sole e per programmi scientifici specifici.