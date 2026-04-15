I cieli ticinesi saranno scrutati da un osservatorio moderno e interesssante KEY

Mercoledì a Bellinzona è stato presentato il progetto dell’osservatorio astronomico «Gionitus» sull’Alpe Gorda.

Redazione blue News Swisstxt

Promosso dall’associazione astronomica Astrocalina, sarà un’infrastruttura dedicata a ricerca, divulgazione e valorizzazione del cielo notturno bleniese.

L’astrofisica Anna McLeod (presidente di Astrocalina) ha ripercorso l’attività svolta negli ultimi anni.

L’osservatorio Gionitus sull'Alpe Gorda sarà il più grande del Ticino e tra i più avanzati in Svizzera. Disporrà di una cupola principale con un telescopio di 80 centimetri di diametro, affiancato da altri strumenti per l’osservazione del Sole e per programmi scientifici specifici.