  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Presidio pacifico a Lugano per la «Global Sumud Flotilla»

Swisstxt

2.10.2025 - 19:35

Corteo sul lungolago di Lugano
Corteo sul lungolago di Lugano
RSI

Un presidio a sostegno della «Global Sumud Flotilla» è stato organizzato giovedì sera in centro a Lugano: i manifestanti sono scesi in piazza contro il fermo degli attivisti, intercettati mercoledì sera dalla marina israeliana.

,

SwissTXT, Igor Sertori

02.10.2025, 19:35

02.10.2025, 20:03

Il presidio in corso a Lugano in Piazza Dante ha raccolto alcune centinaia di persone che stanno sfilando sul lungolago.

La manifestazione si sta svolgendo in un clima pacifico tra cori, cartelloni e striscioni.

Ma non manca la rabbia, non solo per l’intercettazione della flottiglia e per la crisi umanitaria nella Striscia, ma anche per quello che viene definito come un immobilismo da parte delle autorità federali.

Una ventina di persone di nazionalità svizzera figurano tra le centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla. Sono stati trasferiti ad Ashdod, in Israele, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Gli equipaggi della Flotilla messi in carcere in Israele, tra cui una ventina gli svizzeri
Basilea show! Shaqiri, Hitz e compagni stendono lo Stoccarda e intascano i primi punti
Ecco come la Svizzera eviterebbe uno shutdown

Altro sulla «Global Sumud Flotilla»

In rotta verso Gaza. Il DFAE informato del fermo di una ventina di attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla

In rotta verso GazaIl DFAE informato del fermo di una ventina di attivisti svizzeri della Global Sumud Flotilla

Medio Oriente. 19 navi della Flotilla intercettate, 23 ancora in rotta verso Gaza: «Attacchi illegali»

Medio Oriente19 navi della Flotilla intercettate, 23 ancora in rotta verso Gaza: «Attacchi illegali»

E ora che succede?. Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti. Il DFAE: «Ogni intervento deve rispettare la proporzionalità»

E ora che succede?Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti. Il DFAE: «Ogni intervento deve rispettare la proporzionalità»

Altre notizie

Svizzera. In migliaia protestano a Losanna contro i tagli del Cantone

SvizzeraIn migliaia protestano a Losanna contro i tagli del Cantone

Ticino. I tagli cantonali preoccupano la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera

TicinoI tagli cantonali preoccupano la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera

Ticino. Petizione contro attacchi del lupo: «Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino»

TicinoPetizione contro attacchi del lupo: «Salviamo ora o mai più l’allevamento e l’attività alpestre in Ticino»

Sondaggio. In Ticino solo il 31% delle persone riesce a risparmiare, contro il 47% della media in Svizzera

SondaggioIn Ticino solo il 31% delle persone riesce a risparmiare, contro il 47% della media in Svizzera