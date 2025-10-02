TicinoPresidio pacifico a Lugano per la «Global Sumud Flotilla»
Swisstxt
2.10.2025 - 19:35
Un presidio a sostegno della «Global Sumud Flotilla» è stato organizzato giovedì sera in centro a Lugano: i manifestanti sono scesi in piazza contro il fermo degli attivisti, intercettati mercoledì sera dalla marina israeliana.
Il presidio in corso a Lugano in Piazza Dante ha raccolto alcune centinaia di persone che stanno sfilando sul lungolago.
La manifestazione si sta svolgendo in un clima pacifico tra cori, cartelloni e striscioni.
Ma non manca la rabbia, non solo per l’intercettazione della flottiglia e per la crisi umanitaria nella Striscia, ma anche per quello che viene definito come un immobilismo da parte delle autorità federali.
Una ventina di persone di nazionalità svizzera figurano tra le centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla. Sono stati trasferiti ad Ashdod, in Israele, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).