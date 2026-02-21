Malgrado il divieto, gli antifascisti scendono in piazza a Lugano

ManifestazioneMalgrado il divieto, gli antifascisti scendono in piazza a Lugano
Stando alla RSI, un manipolo di persone si sono radunate sabato pomeriggio davanti al Municipio di Lugano per una manifestazione antifascista, sfidando il divieto preventivo delle autorità comunali.
Nonostante le intimazioni delle forze dell'ordine, l’evento, con circa 150 partecipanti, si è svolto, senza disordini, sotto la sorveglianza degli agenti fino alle 16h30 circa.
La manifestazione, giova ricordarlo, era stata organizzata in risposta a quella di estrema destra promossa dal Fronte Nazionale Elvetico, che però non era stata autorizzata dal Comune per motivi di sicurezza pubblica.
L'esecutivo luganese infatti temeva scontri tra le due fazioni.