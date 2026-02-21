  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Manifestazione Malgrado il divieto, gli antifascisti scendono in piazza a Lugano

Swisstxt

21.2.2026 - 17:45

Una veduta del municipio di Lugano in un'immagine d'archivio.
Una veduta del municipio di Lugano in un'immagine d'archivio.
Archivio KEYSTONE

Stando alla RSI, un manipolo di persone si sono radunate sabato pomeriggio davanti al Municipio di Lugano per una manifestazione antifascista, sfidando il divieto preventivo delle autorità comunali.

Redazione blue News

21.02.2026, 17:45

21.02.2026, 18:06

Nonostante le intimazioni delle forze dell'ordine, l’evento, con circa 150 partecipanti, si è svolto, senza disordini, sotto la sorveglianza degli agenti fino alle 16h30 circa.

La manifestazione, giova ricordarlo, era stata organizzata in risposta a quella di estrema destra promossa dal Fronte Nazionale Elvetico, che però non era stata autorizzata dal Comune per motivi di sicurezza pubblica.

L'esecutivo luganese infatti temeva scontri tra le due fazioni.

Niente estrema destra. Lugano vieta la «Marcia per la patria e la remigrazione». Ecco i motivi

Niente estrema destraLugano vieta la «Marcia per la patria e la remigrazione». Ecco i motivi

I più letti

Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
«Se n'è andato»: la mamma del bimbo trapiantato annuncia la morte del figlio
Malgrado il divieto, gli antifascisti scendono in piazza a Lugano

Altre notizie

Verso Verbania. Ghiffa: frontale tra moto e SUV con targhe svizzere sulla stradale 34 del Lago Maggiore

Verso VerbaniaGhiffa: frontale tra moto e SUV con targhe svizzere sulla stradale 34 del Lago Maggiore

Incidente. Cade con il monopattino elettrico a Castagnola e riporta ferite gravi

IncidenteCade con il monopattino elettrico a Castagnola e riporta ferite gravi

Trovata droga in casa. Due arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali

Trovata droga in casaDue arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali