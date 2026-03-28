Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

«Fermiamo le guerre imperialiste». È con questo slogan che sabato in centro a Lugano si sono dati appuntamento i partecipanti a un presidio promosso dal Coordinamento unitario a sostegno della Palestina e da Gaza Action Ticino. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Come si legge nel messaggio, citato dalla RSI, che gli organizzatori hanno diffuso negli scorsi giorni, il presidio vuole essere un segno di ribellione «alla normalizzazione della forza preventiva».

«La storia recente, basti pensare a Iraq e Afghanistan, dimostra chiaramente – scrivono – che nessun intervento imperialista ha mai portato libertà, pace o autodeterminazione ai popoli coinvolti».