ManifestazionePresidio «antifascista» contro Vannacci a Mendrisio
28.1.2026 - 21:13
Oltre 200 manifestanti hanno partecipato mercoledì sera a un presidio definito «antifascista», organizzato davanti all’hotel Coronado di Mendrisio, dove è giunto come ospite l’eurodeputato e vicesegretario della Lega italiana, Roberto Vannacci. Lo rende noto la RSI
Vannacci era stato invitato dalla locale sezione dell’UDC per una conferenza.
Si sono uditi slogan e sono stati mostrati cartelloni contro la presenza dell’esponente politico. Non sono inoltre mancati brevi momenti di tensione con le forze dell’ordine, intervenute con lo spray urticante.