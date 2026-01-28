  1. Clienti privati
Manifestazione Presidio «antifascista» contro Vannacci a Mendrisio

Swisstxt

28.1.2026 - 21:13

L'eurodeputato italiano Roberto Vannacci era stato invitato dalla sezione ticinese dell'UDC per una conferenza (foto d'archivio).
L'eurodeputato italiano Roberto Vannacci era stato invitato dalla sezione ticinese dell'UDC per una conferenza (foto d'archivio).
KEYSTONE

Oltre 200 manifestanti hanno partecipato mercoledì sera a un presidio definito «antifascista», organizzato davanti all’hotel Coronado di Mendrisio, dove è giunto come ospite l’eurodeputato e vicesegretario della Lega italiana, Roberto Vannacci. Lo rende noto la RSI

Redazione blue News

28.01.2026, 21:13

28.01.2026, 21:25

Vannacci era stato invitato dalla locale sezione dell’UDC per una conferenza.

Si sono uditi slogan e sono stati mostrati cartelloni contro la presenza dell’esponente politico. Non sono inoltre mancati brevi momenti di tensione con le forze dell’ordine, intervenute con lo spray urticante.

