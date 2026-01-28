L'eurodeputato italiano Roberto Vannacci era stato invitato dalla sezione ticinese dell'UDC per una conferenza (foto d'archivio). KEYSTONE

Oltre 200 manifestanti hanno partecipato mercoledì sera a un presidio definito «antifascista», organizzato davanti all’hotel Coronado di Mendrisio, dove è giunto come ospite l’eurodeputato e vicesegretario della Lega italiana, Roberto Vannacci. Lo rende noto la RSI

Redazione blue News Swisstxt

Vannacci era stato invitato dalla locale sezione dell’UDC per una conferenza.

Si sono uditi slogan e sono stati mostrati cartelloni contro la presenza dell’esponente politico. Non sono inoltre mancati brevi momenti di tensione con le forze dell’ordine, intervenute con lo spray urticante.