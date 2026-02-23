  1. Clienti privati
News Presidio contro Vannacci, l'MPS non vuole pagare la fattura per gli agenti di sicurezza privati

Swisstxt

23.2.2026 - 11:03

Vista aerea su Mendrisio. 
 
Archivio KEYSTONE 

Il Movimento per il socialismo chiede di annullare la fattura di 648,60 franchi per il presidio del 28 gennaio contro la conferenza dell'ex generale Vannacci all'hotel Coronado di Mendrisio.

Redazione blue News

23.02.2026, 11:03

23.02.2026, 14:03

Lo riferisce il sito della RSI, secondo cui il Municipio mendrisiense ha addebitato agli organizzatori i costi per il personale di sicurezza privato nella gestione degli sbarramenti e del traffico.

La richiesta era contenuta nell'autorizzazione del 21 gennaio.

Il reclamo di Matteo Pronzini ed Elia Agostinetti giudica la condizione «infondata e sproporzionata». Secondo loro l'esercizio della libertà di riunione non può essere subordinato a condizioni finanziarie preventive.

