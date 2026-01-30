Il progetto «Porta Gottardo» prevede anche un collegamento con la stazione sciistica di Andermatt. Keystone

Nel cuore di una delle regioni alpine più simboliche della Svizzera potrebbe nascere un nuovo sistema di funivie. Il progetto «Porta Gottardo» raccoglie consensi, ma incontra anche la ferma opposizione delle organizzazioni ambientaliste.

Hai fretta? blue News riassume per te Il progetto «Porta Gottardo» prevede la creazione di un'area turistica aperta tutto l'anno con nuove funivie tra Airolo, il Passo del Gottardo, il Gemsstock e Realp.

Se da un lato i sostenitori locali vedono opportunità economiche, dall'altro le organizzazioni ambientaliste mettono in guardia da una grave invasione di un paesaggio alpino incontaminato.

La fattibilità non è ancora chiara. Mostra di più

Sul passo del San Gottardo, per ora, regna la calma.

Ma la situazione potrebbe cambiare.

Il progetto «Porta Gottardo», di cui ha dato notizia SRF, punta a trasformare il passo in una destinazione turistica fruibile tutto l’anno entro una decina d’anni.

Il piano prevede la realizzazione di un nuovo sistema di funivie. Una prima linea dovrebbe collegare Airolo alla sommità del passo. Da lì è prevista una connessione verso il Gemsstock, a quasi 3000 metri di quota, con un allacciamento al comprensorio sciistico di Andermatt.

Una seconda funivia dovrebbe invece mettere in collegamento il passo con Realp.

Nella regione le opinioni sono divise. Se da un lato alcuni residenti vedono nel progetto un’opportunità per il futuro economico del territorio, dall’altro c’è chi invita alla prudenza.

Una condizione ritenuta imprescindibile per dare il proprio sostegno è il rispetto dell’ambiente naturale.

La fattibilità resta da chiarire

Netta, invece, la posizione delle organizzazioni ambientaliste. Nonostante gli studi preliminari già effettuati, esse mettono in guardia contro interventi invasivi in un paesaggio alpino in gran parte incontaminato.

La costruzione di diverse nuove funivie in quest’area è considerata problematica, sottolinea la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio nel servizio di SRF.

I promotori ribadiscono che l’obiettivo attuale è valutare la fattibilità del progetto. Dietro «Porta Gottardo» ci sono privati provenienti dalle regioni di Airolo e Andermatt.

Il prossimo passo sarà la costituzione di un’associazione.

Secondo Jürg Stettler, esperto di turismo della Scuola universitaria professionale di Lucerna, il progetto presenta un potenziale legato all’altitudine e a un ampio bacino di potenziale utenza, che si estende fino al Nord Italia.

Allo stesso tempo, in un’intervista a SRF, l’esperto mette in guardia dai rischi economici in un mercato già fortemente saturo.