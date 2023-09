Immagine illustrativa d'archivio. Ti-Press

Avrebbe truffato decine di aziende in tutta la Confederazione: un 50enne italiano residente in Italia è per questo sospettato di truffa per mestiere e, in subordine, ricettazione.

L’uomo, si legge oggi, giovedì, in un comunicato congiunto di ministero pubblico e polizia cantonale ticinese, avrebbe messo in atto nel corso della prima metà del 2023 «truffe al credito ai danni di numerose società con sede in Ticino e in tutta la Svizzera», per un valore di oltre 100'000 franchi.

Stando all'inchiesta, avrebbe ordinato merce con pagamento su fattura, spacciandosi per amministratore di varie ditte. Prodotti che sarebbero poi stati esportati e rivenduti.

Swisstxt