L’analisi del parlamento ticinese del contestato preventivo non si svolgerà come di consueto a dicembre, ma slitta all’anno prossimo. Guerra: «Così c'è più tempo per trovare una convergenza».

Il Governo del Canton Ticino, Palazzo delle Orsoline. ©Ti-Press / Francesca Agosta / Ti-Press

La discussione e l'approvazione dei conti preventivi 2024 del Canton Ticino, che stano creando dissensi un po' ovunque, con i docenti ultimi in ordine di tempo a contestare i tagli previsti dal Governo, slitta all'anno prossimo.

Il Parlamento ne parlerà quindi a gennaio o a febbraio e non, come di consueto, a dicembre. È quanto è stato deciso martedì al termine della seduta della Commissione della gestione.

I commissari sono infatti ancora in attesa delle risposte dal Governo alle molte domande poste ed è già chiaro che non si riuscirà ad avere una posizione unica da parte dei partiti.

«Discutere il Preventivo a gennaio, se non a febbraio – ha detto alla RSI il presidente della commissione, il leghista Michele Guerra, significa avere più tempo per trovare una convergenza. Non è la prima volta che accade».

L’ultima volta, infatti, è successo con il Preventivo 2022 la cui analisi era slittata a gennaio.

Swisstxt