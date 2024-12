Foto d'archivio Ti Press

approvazione del Preventivo 2025.

Swisstxt

Primo passo del Gran Consiglio ticinese sull’ Con 45 voti favorevoli giunti dall’alleanza PLR, Centro e Lega, contro 32 voti, è stato accolto nella serata di martedì il rapporto di maggioranza della Commissione della gestione. Non è ancora il sì definitivo poiché mercoledì ci sarà la discussione sugli emendamenti, ovvero sulle proposte di modifica. Alcuni partiti tra cui PLR e Lega potrebbero per finire bocciare i conti cantonali a seconda di come si svilupperà il dibattito. Si preannuncia infatti battaglia in particolare sulla scuola e sulla pedagogia speciale.

Swisstxt