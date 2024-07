Si annuncia un autunno caldo Tipress

I Sindacati OCST, SIT e VPOD hanno incontrato mercoledì il Consiglio di Stato a Bellinzona per discutere dei lavori di preparazione del Preventivo 2025 del Canton Ticino in relazione alle condizioni del personale e al servizio pubblico.

In una nota, le tre sigle esprimono «viva preoccupazione in merito agli effetti nefasti della politica dei tagli, che continuerà ad orientare l’impostazione del Preventivo 2025, come già avvenuto purtroppo con quello 2024».

I sindacati hanno deciso di indire preventivamente una manifestazione cantonale per la difesa dei servizi pubblici, della scuola e del settore sociosanitario mercoledì 16 ottobre pomeriggio a Bellinzona.

