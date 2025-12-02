Foto d'archivio del Gran Consiglio ticinese Ti Press

Adesso è ufficiale: il prossimo 15 dicembre il Parlamento cantonale ticinese potrà discutere e votare i conti preventivi del 2026.

SwissTXT Swisstxt

Oggi (martedì) era l’ultimo giorno a disposizione della Commissione della Gestione per evitare il rinvio a gennaio e i rapporti sono effettivamente arrivati, ben 4 (un rapporto di maggioranza (firmato da PLR e Centro) e addirittura 3 di minoranza (uno PS-Verdi, uno della Lega e uno dell’UDC).

Divisioni nella politica ticinese. Il doppio sì alle iniziative sulla cassa malati dello scorso 28 settembre ha radicalizzato ulteriormente le posizioni, impossibile trovare accordi.