TicinoIl Parlamento cantonale voterà il preventivo 2026 il 15 dicembre
Swisstxt
2.12.2025 - 19:39
Adesso è ufficiale: il prossimo 15 dicembre il Parlamento cantonale ticinese potrà discutere e votare i conti preventivi del 2026.
Oggi (martedì) era l’ultimo giorno a disposizione della Commissione della Gestione per evitare il rinvio a gennaio e i rapporti sono effettivamente arrivati, ben 4 (un rapporto di maggioranza (firmato da PLR e Centro) e addirittura 3 di minoranza (uno PS-Verdi, uno della Lega e uno dell’UDC).
Divisioni nella politica ticinese. Il doppio sì alle iniziative sulla cassa malati dello scorso 28 settembre ha radicalizzato ulteriormente le posizioni, impossibile trovare accordi.