  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Il Parlamento cantonale voterà il preventivo 2026 il 15 dicembre

Swisstxt

2.12.2025 - 19:39

Foto d'archivio del Gran Consiglio ticinese
Foto d'archivio del Gran Consiglio ticinese
Ti Press

Adesso è ufficiale: il prossimo 15 dicembre il Parlamento cantonale ticinese potrà discutere e votare i conti preventivi del 2026.

SwissTXT

02.12.2025, 19:39

02.12.2025, 19:42

Oggi (martedì) era l’ultimo giorno a disposizione della Commissione della Gestione per evitare il rinvio a gennaio e i rapporti sono effettivamente arrivati, ben 4 (un rapporto di maggioranza (firmato da PLR e Centro) e addirittura 3 di minoranza (uno PS-Verdi, uno della Lega e uno dell’UDC).

Divisioni nella politica ticinese. Il doppio sì alle iniziative sulla cassa malati dello scorso 28 settembre ha radicalizzato ulteriormente le posizioni, impossibile trovare accordi.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Scandalo nella diplomazia Ue, fermati gli italiani Mogherini e Sannino, l'Ungheria non perde l'occasione per ironizzare
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»

Altre notizie

Sanità. Inaugurata la nuova unità di cura pedopsichiatrica dell'OSC a Stabio

SanitàInaugurata la nuova unità di cura pedopsichiatrica dell'OSC a Stabio

Aperte le formazioni. In Ticino mancano docenti di matematica e tedesco nel medio-superiore

Aperte le formazioniIn Ticino mancano docenti di matematica e tedesco nel medio-superiore

Grigioni. Quattro candidati per la sessione extra muros del Parlamento retico

GrigioniQuattro candidati per la sessione extra muros del Parlamento retico