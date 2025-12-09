In aula la prossima settimana keystone

Non saranno quattro, ma tre i rapporti che giungeranno sui tavoli dei granconsiglieri ticinesi in vista della discussione in aula del Preventivo 2026 del Cantone, prevista per la prossima settimana.

Accanto a quello di maggioranza targato PLR e Centro e a quello di minoranza di socialisti e verdi, infatti, Lega e UDC, si uniscono e ne presentano uno solo invece di due.

Invece di un disavanzo da quasi 100 milioni, si punta al pareggio di bilancio, senza intervenire sulle imposte. Fra le misure ipotizzate, anche la non sostituzione del 50% dei partenti in seno all'amministrazione pubblica.