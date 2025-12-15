Tre giorni di discussioni intense. tipress

«Senso di responsabilità» – un’espressione del co-relatore Matteo Quadranti – è stato usato in modo ricorrente nel dibattito di lunedì del Gran Consiglio ticinese, che ha avviato l’esame dei conti del Cantone per il prossimo anno, esame che dovrebbe concludersi con il voto mercoledì.

Gli schieramenti hanno espresso le proprie posizioni, già delineatesi nei giorni scorsi e cristallizzatesi in tre rapporti. Quello di maggioranza, firmato da PLR e Centro, quello di UDC e Lega e quello di PS e Verdi. Si parte dal messaggio governativo che prevede un rosso di 97 milioni. Il voto finale è atteso per mercoledì.