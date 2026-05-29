La nuvola di fumo creata dall'incendio nel quartiere di Viganello a Lugano. blue News

Un incendio è divampato oggi, venerdì, poco dopo le 14, in via Maggio a Lugano.

In base a una prima ricostruzione della Polizia, le fiamme hanno preso avvio dal tetto di uno stabile abitativo, dove è stato dapprima udito un boato, generando quindi un denso fumo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare e a estinguere il fuoco.

A titolo precauzionale, si è proceduto con lo sfollamento degli inquilini dell'edificio. Non si segnalano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi di emergenza, l'area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico.