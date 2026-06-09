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Ticino Primo semaforo verde per le iniziative sui premi di cassa malati

Swisstxt

9.6.2026 - 21:45

Il Consiglio di Stato ticinese
KEYSTONE

Il Gran Consiglio ha approvato il primo pacchetto di misure legato alle due iniziative popolari pensate per alleggerire il peso dei premi di cassa malati, accettate dagli elettori lo scorso settembre.

Redazione blue News

09.06.2026, 21:45

09.06.2026, 22:04

Come riporta la RSI, il percorso è stato relativamente lineare per il testo promosso dalla Lega, che riguarda la deducibilità fiscale dei premi.

Più laboriosa, invece, si è rivelata la definizione dell’attuazione dell’iniziativa del 10%, lanciata dalla Sinistra, per la quale è stato necessario un ampio lavoro di mediazione.

L’iniziativa leghista entrerà pienamente in vigore il 1° gennaio 2028. Per quella socialista, invece, l’applicazione partirà con una prima fase il 1° gennaio 2027, per poi completarsi nel 2029.

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