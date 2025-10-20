  1. Clienti privati
«Fatti di parole 2025» Il premio Pro Grigioni Italiano va a Miriam Nicoli

Swisstxt

20.10.2025 - 16:11

Il premio a Miriam Nicoli
PGI

La ricercatrice e dottoressa in lettere Miriam Nicoli è stata insignita del premio della Pro Grigioni Italiano (PGI) «Fatti di parole 2025». Alla base del riconoscimento vi è il suo impegno per la promozione della lingua italiana e della cultura italofona in Svizzera.

20.10.2025, 16:27

Secondo la PGI le ricerche di Nicoli hanno consentito di riscoprire e rendere accessibili documenti storici raramente consultati provenienti dal Grigioni italiano e altre vallate grigionesi.

«Le sue ricerche hanno valorizzato le storie quotidiane e locali, conferendo loro pari dignità rispetto a quelle di altre aree linguistiche più studiate», scrive il sodalizio.

