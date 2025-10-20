Il premio a Miriam Nicoli PGI

La ricercatrice e dottoressa in lettere Miriam Nicoli è stata insignita del premio della Pro Grigioni Italiano (PGI) «Fatti di parole 2025». Alla base del riconoscimento vi è il suo impegno per la promozione della lingua italiana e della cultura italofona in Svizzera.

SwissTXT Swisstxt

Secondo la PGI le ricerche di Nicoli hanno consentito di riscoprire e rendere accessibili documenti storici raramente consultati provenienti dal Grigioni italiano e altre vallate grigionesi.

«Le sue ricerche hanno valorizzato le storie quotidiane e locali, conferendo loro pari dignità rispetto a quelle di altre aree linguistiche più studiate», scrive il sodalizio.