«Fatti di parole 2025»Il premio Pro Grigioni Italiano va a Miriam Nicoli
20.10.2025 - 16:11
La ricercatrice e dottoressa in lettere Miriam Nicoli è stata insignita del premio della Pro Grigioni Italiano (PGI) «Fatti di parole 2025». Alla base del riconoscimento vi è il suo impegno per la promozione della lingua italiana e della cultura italofona in Svizzera.
Secondo la PGI le ricerche di Nicoli hanno consentito di riscoprire e rendere accessibili documenti storici raramente consultati provenienti dal Grigioni italiano e altre vallate grigionesi.
«Le sue ricerche hanno valorizzato le storie quotidiane e locali, conferendo loro pari dignità rispetto a quelle di altre aree linguistiche più studiate», scrive il sodalizio.