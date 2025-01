Un'immagine dello svincolo di Mendrisio fornita dall'USTRA USTRA

Per l’Ufficio federale delle strade (USTRA) lo svincolo di Mendrisio non è da ripensare.

Swisstxt

Lo scenario per il dimensionamento del progetto PoLuMe, nel caso in cui il suo orizzonte di realizzazione venisse confermato nel decennio 2030, è stato stabilito al 2050.

Significa, dice USTRA, che le opere vengono progettate per garantire un traffico fluido almeno fino a quella data.

Affinché la viabilità funzioni occorre che l’intera rete viaria sia in grado di smaltire il traffico, ma «alcuni raccordi alla rete locale dello svincolo di Mendrisio, già sofferenti, nel 2050 non saranno più in grado di assorbire il traffico in uscita dall’autostrada».