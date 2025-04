La posa dei trasparenti per le vie del Borgo Tipress

A Mendrisio, si spera in una meteo migliore rispetto al 2024 per le Processioni della Settimana Santa, quando il brutto tempo ha annullato la sfilata del Giovedì Santo e ha costretto a una mini-sfilata in chiesa il venerdì

Swisstxt

La città è in ogni caso pronta, con i trasparenti che adornano le vie.

La possibilità di iscriversi online per partecipare, come figuranti, alle sfilate ha avuto un grande successo, ha detto alla RSI Gabriele Ponti, presidente della Fondazione processioni storiche.

Altra novità i biglietti saranno acquistabili online sulla piattaforma del comune di Mendrisio. Il budget supera i 300'000 franchi e la polemica sui mori dipinti sembra essersi placata.