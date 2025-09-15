  1. Clienti privati
Giustizia Rissa a Lugano, si apre il processo contro un 22enne per tentato omicidio

Swisstxt

15.9.2025 - 13:02

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Un 22enne, a processo lunedì a Lugano, è accusato di omicidio intenzionale per aver tentato di uccidere un altro giovane durante una rissa, sferrandogli due potenti calci alla testa.

15.09.2025, 13:02

Il fatto è avvenuto il 7 luglio 2024, poco dopo le 4 del mattino, all’esterno della discoteca Blu Martini in centro città a Lugano.

Il 22enne è accusato anche di infrazione alla legge sulle armi e di rapimento per avere, quando nel 2023 ha sequestrato e picchiato brutalmente un ragazzo che aveva debiti con i suoi complici.

Due trentenni sono già stati condannati per questo episodio. L'imputato, che ha riconosciuto gran parte dei fatti, rischia oltre cinque anni di carcere.

