Un 22enne, a processo lunedì a Lugano, è accusato di omicidio intenzionale per aver tentato di uccidere un altro giovane durante una rissa, sferrandogli due potenti calci alla testa.

Il fatto è avvenuto il 7 luglio 2024, poco dopo le 4 del mattino, all’esterno della discoteca Blu Martini in centro città a Lugano.

Il 22enne è accusato anche di infrazione alla legge sulle armi e di rapimento per avere, quando nel 2023 ha sequestrato e picchiato brutalmente un ragazzo che aveva debiti con i suoi complici.

Due trentenni sono già stati condannati per questo episodio. L'imputato, che ha riconosciuto gran parte dei fatti, rischia oltre cinque anni di carcere.