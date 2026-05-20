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Giustizia Ripreso a Lugano il processo contro un 33enne che avrebbe approcciato una minorenne

Swisstxt

20.5.2026 - 12:54

Foto d'archivio
Foto d'archivio
keystone

È ripreso a Lugano il processo a carico di un 33enne accusato di aver cercato un approccio sessuale con una minorenne. Il fatto è accaduto dell’agosto 2025.

Igor Sertori

20.05.2026, 12:54

20.05.2026, 13:18

La Corte, come ricorda il sito della RSI, aveva rimandato il caso chiedendo di completare le indagini in quanto la vittima e l'imputato avevano dato due versioni completamente diverse sui fatti.

Il 33enne, in aula, aveva detto di non sapere che la ragazza fosse minorenne.

La procura ha chiesto una pena di 5 anni per atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale.

La difesa ha invece richiesto il proscioglimento. La sentenza è prevista per mercoledì pomeriggio.

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