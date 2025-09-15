  1. Clienti privati
Ticino Pronto il primo rapporto dell'Osservatorio docenti

Swisstxt

15.9.2025 - 16:08

archivio TI-Press

Il DECS ha presentato il primo rapporto dell'Osservatorio docenti, istituito a fine 2024. L'ente monitora le dinamiche demografiche e le loro implicazioni per il sistema scolastico ticinese, analizzando dati da varie fonti.

SwissTXT

15.09.2025, 16:08

15.09.2025, 16:18

L'Osservatorio opera su tre orizzonti: breve (2025/2026), medio (2025-2029) e lungo termine (2025-2036).

Il rapporto presenta i primi dati per il 2025-2028, offrendo scenari plausibili.

Le analisi mostrano un lieve calo di sezioni nelle scuole dell'infanzia (-1,5) e uno più importante alle elementari (-19,5), stabilità nelle medie e superiori, ma con alcune criticità.

I dati saranno utili per orientare l'offerta formativa del DFA/ASP SUPSI.

