TicinoPronto il primo rapporto dell'Osservatorio docenti
15.9.2025 - 16:08
Il DECS ha presentato il primo rapporto dell'Osservatorio docenti, istituito a fine 2024. L'ente monitora le dinamiche demografiche e le loro implicazioni per il sistema scolastico ticinese, analizzando dati da varie fonti.
L'Osservatorio opera su tre orizzonti: breve (2025/2026), medio (2025-2029) e lungo termine (2025-2036).
Il rapporto presenta i primi dati per il 2025-2028, offrendo scenari plausibili.
Le analisi mostrano un lieve calo di sezioni nelle scuole dell'infanzia (-1,5) e uno più importante alle elementari (-19,5), stabilità nelle medie e superiori, ma con alcune criticità.
I dati saranno utili per orientare l'offerta formativa del DFA/ASP SUPSI.