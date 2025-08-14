Tipress Tipress

In serata sulla vicenda dell’ex cappellano del Papio condannato a 18 mesi sospesi per coazione sessuale ha preso posizione la Curia vescovile.

«L’Amministratore apostolico, il vescovo Alain de Raemy, – si legge in una nota stampa - esprime la vicinanza sua personale e della Diocesi alle persone coinvolte negli episodi, condividendo con loro, con i loro familiari e con tutti coloro che sono toccati da questa vicenda dolorosa, la sofferenza vissuta».

La Curia precisa inoltre che «in merito alla situazione attuale del Presbitero, proseguono l’indagine canonica nei suoi confronti e le opportune valutazioni circa la sua prossima residenza».