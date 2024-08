La protesta a Visletto TI-Press

. Con questo slogan scritto su un grande manifesto e accompagnati da un trattore, il Gruppo contadini pacifici anti lupo ha inscenato una protesta sul ponte di Visletto, in Vallemaggia, in occasione della visita del Consiglio di Stato nelle zone colpite duramente dal maltempo a fine giugno.

«Basta lupi, Cantone sveglia» La dimostrazione fa seguito a diverse predazioni avvenute recentemente in valle, in particolare – come spiegato in volantino circolato tra gli allevatori valmaggesi e non – a Bosco Gurin, sull’Alpe Zaria e sull’Alpe Mognola. La presenza fissa del lupo «sugli alpi valmaggesi fa temere per il futuro» scrivono gli allevatori.

