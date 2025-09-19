Protesta a Bellinzona contro Ignazio Cassis: circa 200 manifestanti hanno contestato la posizione della Svizzera sul conflitto a Gaza davanti al Teatro Sociale.
Tensione a Bellinzona davanti al Teatro Sociale, dove venerdì sera si è svolta una protesta contro il consigliere federale Ignazio Cassis.
150-200 manifestanti accusano la Svizzera di «complicità» nel conflitto a Gaza. La polizia è intervenuta per bloccare l'ingresso di alcuni dimostranti nel teatro.
Il Coordinamento unitario a sostegno della Palestina ha organizzato la manifestazione, coincidente con una conferenza a cui ha partecipato Cassis.
I manifestanti chiedono una presa di posizione chiara della Svizzera sul conflitto, definito «genocidio» da una commissione dell'Organizzazione dell'ONU.