Politica svizzera su Gaza Bellinzona, protesta contro Ignazio Cassis davanti al Teatro Sociale

Swisstxt

19.9.2025 - 19:14

Protestra contro Cassis (immagine simbolica).
Protestra contro Cassis (immagine simbolica).
KEYSTONE

Protesta a Bellinzona contro Ignazio Cassis: circa 200 manifestanti hanno contestato la posizione della Svizzera sul conflitto a Gaza davanti al Teatro Sociale.

SwissTXT

19.09.2025, 19:14

Tensione a Bellinzona davanti al Teatro Sociale, dove venerdì sera si è svolta una protesta contro il consigliere federale Ignazio Cassis.

150-200 manifestanti accusano la Svizzera di «complicità» nel conflitto a Gaza. La polizia è intervenuta per bloccare l'ingresso di alcuni dimostranti nel teatro.

Il Coordinamento unitario a sostegno della Palestina ha organizzato la manifestazione, coincidente con una conferenza a cui ha partecipato Cassis.

I manifestanti chiedono una presa di posizione chiara della Svizzera sul conflitto, definito «genocidio» da una commissione dell'Organizzazione dell'ONU.

