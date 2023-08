È stata interrogata la 19enne che, lo scorso 4 agosto, appiccò il fuoco in un’abitazione in via A Verlin a Sala Capriasca.

Nei suoi confronti è stata pure disposta una perizia psichiatrica e spetterà ora al giudice dei provvedimenti coercitivi valutare se ci sono i presupposti per confermare il suo arresto, comunica oggi, sabato, il Ministero pubblico.

La procura segnala inoltre che restano gravi le condizioni del padre 52enne, tuttora ricoverato in una struttura specializzata oltre San Gottardo. Era rimasto ustionato gravemente agli arti superiori e inferiori.

Il procuratore pubblico Simone Barca coordina l'inchiesta, che cercherà di ricostruire come si sono svolti esattamente i fatti, ricorda la RSI.

Inizialmente è stato comunicato che la giovane aveva dato fuoco a un divano, che avrebbe poi provocato un incendio anche nel resto dell'abitazione.

