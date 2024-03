Nella foto i co-presidenti Fabrizio Sirica e Laura Riget (foto d'archivio). © Ti-Press / Alessandro Crinari

«Presenteremo ufficialmente la nostra ricandidatura nelle prossime settimane come previsto dagli statuti». A parlare con una voce sola sono i due copresidenti del Partito socialista Laura Riget e Fabrizio Sirica, in carica dal febbraio 2020, che hanno annunciato giovedì la loro disponibilità per un secondo mandato in vista del Congresso di giugno.

La decisione arriva dopo la riunione del Comitato cantonale di mercoledì sera, dedicata al futuro del PS. Pur essendo nuovamente a disposizione, Riget e Sirica sottolineano che il loro passo «non vuole in alcun modo escludere la candidatura di altre persone per questa carica, anzi».

Swisstxt