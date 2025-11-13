  1. Clienti privati
Palazzetto dello sport: Lugano punta al riscatto con un prestito obbligazionario

Swisstxt

13.11.2025 - 15:49

Tipress
Tipress
Tipress

Il Municipio di Lugano punta a riscattare il nuovo palazzetto dello sport con un prestito obbligazionario da oltre 80 milioni di franchi, una mossa che permetterebbe di risparmiare circa 18 milioni rispetto al leasing.

SwissTXT

13.11.2025, 15:49

13.11.2025, 16:09

Il Municipio di Lugano ha licenziato un messaggio con una richiesta di credito di circa 80,2 milioni franchi, necessari per finanziare il riscatto del palazzetto dello sport - ancora in costruzione - tramite un prestito obbligazionario.

Il risparmio è stimato in circa 18 milioni di franchi rispetto al contratto di locazione associato a un leasing.

L’Esecutivo ha valutato le diverse opzioni contemplate dall’Accordo generale di partenariato pubblico e privato stipulato con i partner coinvolti nella realizzazione del progetto, giungendo alla conclusione che il prestito obbligazionario è la soluzione migliore.

