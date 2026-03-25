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Ticino Votazioni del 14 giugno: ci saranno anche due temi cantonali

Swisstxt

25.3.2026 - 15:40

Tipress
Tipress
Keystone

Il 14 giugno gli elettori saranno chiamati a esprimersi su quattro oggetti, due cantonali e due federali.

Redazione blue News

25.03.2026, 15:40

Il prossimo 14 giugno gli elettori saranno chiamati alle urne anche su due temi a livello cantonale.

In votazione ci saranno l'iniziativa popolare legislativa generica «Per il rimborso delle cure dentarie» e l’iniziativa popolare costituzionale elaborata «Sì alla neutralizzazione dell’aumento dei valori di stima».

Nella stessa giornata sono previsti anche due oggetti a livello svizzero, come stabilito dal Consiglio federale: l'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!» e, nuovamente, l'iniziativa costituzionale «Sì alla neutralizzazione dell’aumento dei valori di stima».

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