Succede a Dias Leandro De Angelis è il nuovo presidente dei Verdi Liberali Ticino

Swisstxt

15.11.2025 - 10:34

Leandro De Angelis è stato consigliere comunale a Paradiso dal 2020 al 2025.
Leandro De Angelis è stato consigliere comunale a Paradiso dal 2020 al 2025.
PVLT

La nomina è avvenuta sabato mattina a Cadempino nell'ambito dell'assemblea annuale del partito. Il 29enne prende così il posto di Stefano Dias.

SwissTXT

15.11.2025, 10:34

15.11.2025, 10:38

De Angelis – esperto di politica energetica presso WWF Svizzera – è membro di comitato del PVLT dal 2019, ed è stato fondatore e presidente dei Giovani Verdi Liberali del Ticino fino al 2025. Dal 2020 al 2025 è stato consigliere comunale a Paradiso.

L'assemblea è inoltre stata l'occasione per fare il punto sull'anno politico, discutere progetti futuri e rafforzare i legami tra i membri.

