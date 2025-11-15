Leandro De Angelis è stato consigliere comunale a Paradiso dal 2020 al 2025. PVLT

La nomina è avvenuta sabato mattina a Cadempino nell'ambito dell'assemblea annuale del partito. Il 29enne prende così il posto di Stefano Dias.

De Angelis – esperto di politica energetica presso WWF Svizzera – è membro di comitato del PVLT dal 2019, ed è stato fondatore e presidente dei Giovani Verdi Liberali del Ticino fino al 2025. Dal 2020 al 2025 è stato consigliere comunale a Paradiso.

L'assemblea è inoltre stata l'occasione per fare il punto sull'anno politico, discutere progetti futuri e rafforzare i legami tra i membri.