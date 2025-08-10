  1. Clienti privati
Grigioni Quasi in 100'000 alla Churer Fest, la festa di Coira

Swisstxt

10.8.2025 - 17:31

Secondo i dati forniti dalla polizia municipale, quest'anno la festa di Coira (Churer Fest), durata tre giorni, ha attirato tra le 90’000 e le 100’000 persone.

Coira in un'immagine d'archivio. 
Coira in un'immagine d'archivio. 
sda

10.08.2025, 17:31

10.08.2025, 17:40

Domenica la polizia ha parlato di un evento pacifico e suggestivo. Con 70 interventi di polizia, il weekend della festa è stato comunque intenso, come si legge nel comunicato della polizia municipale di Coira di domenica.

26 di questi interventi erano direttamente collegati alla festa cittadina. L'anno scorso erano stati rispettivamente 44 e 13.

Gli interventi hanno riguardato prestazioni di soccorso, litigi e consumo eccessivo di alcolici. La polizia ha anche proceduto a diversi allontanamenti.

