Tre motociclette rubate abbandonate, nascoste tra le balle di insilato Polizia cantonale GR

Quattro 17enni residenti in Francia sono stati arrestati oltreconfine dopo aver commesso tre furti in aziende di Cazis nella notte tra lunedì e martedì.

SwissTXT Swisstxt

I giovani, si legge mercoledì in un comunicato della polizia, hanno rubato un furgone, una targa, 9 moto, caschi e denaro. Hanno trasportato la refurtiva in Francia col furgone rubato ma sono stati fermati vicino al confine. La polizia ha recuperato la merce rubata. Tre moto erano nascoste in una fattoria vicino al luogo del furto. I giovani hanno confessato. Indagano procura e polizia grigionesi con la giustizia francese.