Quattro pontili chiusi tra Verbano e Ceresio. Non solo per l'acqua alta

I battelli non attraccano più a Tenero per livello alto del Maggiore. A Magadino la fermata è stata spostata a Vira Gambarogno. Sul Ceresio invece sono state chiuse le fermte a Maroggia e al Grotto dei pescatori sono state per problemi di sicurezza. Lo rivela la RSI.

La Società navigazione Lugano (SNL) ha chiuso quattro pontili, le «fermate» per i battelli, due sul Verbano e due sul Ceresio. Lo rende noto la RSI.

Sul Lago Maggiore il maltempo ha innalzato il livello dell’acqua e a Tenero il pontile è per questo inagibile. Sull’altra sponda la fermata di Magadino è stata spostata a Vira Gambarogno fino a nuovo avviso. La SNL parla di un guasto tecnico.

«Il pontile di Magadino ha due cerniere vetuste in ghisa: noi abbiamo fatto produrre delle cerniere sostitutive, ma non sono arrivate per l’inizio della stagione - spiega alla RSI il direttore della SNL Simone Bianchi .

«Per motivi prudenziali, in accordo e di concerto con l’Ufficio federale dei trasporti (USTRA), abbiamo quindi deciso di porlo temporaneamente fuori servizio.»

«Sulle tempistiche un’indicazione precisa non la posso dare, i pezzi ci sono stati promessi per la fine della settimana di Pasqua e quindi ci auguriamo poi in qualche giorno di riuscire a ripristinare il pontile e il suo funzionamento.»

«La fermata l’abbiamo spostata provvisoriamente a Vira Gambarogno e anche la comunità tariffaria Arcobaleno è stata informata e darà le necessarie informazioni agli utenti».

Problemi di sicurezza anche sul Ceresio

Chiuse due fermate anche sul Ceresio

Anche sul lago Ceresio sono due i pontili chiusi, quello di Maroggia e quello del Grotto dei pescatori a Caprino, messi fuori servizio perché pure qui non si può più garantirne la sicurezza.

«Quello di Maroggia era già chiuso da tempo e anche quello del Grotto dei pescatori l’avevamo già chiuso», spiega ancora Bianchi alla RSI –

Il futuro di questi due pontili, che sono parzialmente privati e che con il tempo sono stati usati sempre meno, dovrà essere discusso anche con i proprietari.