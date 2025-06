Il presidente del Gran Consiglio Fabio Schnellmann Tipress

L’Ufficio presidenziale (UP) del Gran Consiglio ha incaricato venerdì la Commissione della gestione e la Commissione giustizia e diritti di valutare l’attivazione dell’Alta vigilanza, in risposta a un’interrogazione del gruppo MpS-Indipendenti.

Swisstxt

L’atto, firmato da Matteo Pronzini e Pino Sergi, solleva domande sui presunti accordi per distribuire nomine in quota Lega dei Ticinesi, in Procura e nei Consigli di amministrazione.

I due hanno chiesto anche l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

L’UP ha inoltre trasmesso l’interrogazione, composta da 64 domande, alla Procura e al Consiglio della magistratura per le valutazioni di competenza.