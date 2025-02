archivio TI-Press

«Una nuova destinazione esclusiva pensata per chi desidera un’esperienza raffinata e rilassante immersa nella bellezza del lago»: sono le parole usate dal Municipio di Lugano per descrivere la nuova iniziativa estiva che andrà ad affiancare Lugano Marittima.

Swisstxt

Le candidature sono state ufficialmente aperte per gli esercenti cittadini, come pure per Lugano Marittima.

Per il nuovo evento le postazioni previste (giugno-settembre) sono sei: fino a tre presso Riva Albertolli (ex-Mojito), altre due sulla terrazza del Debarcadero centrale e un’ultima presso la Rivetta Tell (lato parco).

Gli esercenti dovranno sottoporre le candidature alla città entro il 5 marzo.