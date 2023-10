Corteo 2023 TI-Press

Se il prezzo del ticket settimanale resta invariato (70 online, 80 alle casse), quello per le singole serate scende da 40 a 30 franchi (25 lunedì e martedì).

Al Rabadan 2024 il pass settimanale che dà l’accesso alla «Città del carnevale» resta invariato: costerà 70 franchi se acquistato online, 80 alle casse d’entrata.

Come in passato darà accesso anche ai mezzi pubblici per raggiungere e lasciare Bellinzona.

La novità nei prezzi riguarda i biglietti per le singole serate: dai 40 franchi del 2023 si passa infatti ai 30 per le serate di giovedì, venerdì e sabato, a 25 per quelle di lunedì (invariato) e martedì (30 nel 2023).

Invariato anche il costo per assistere al corteo domenicale, mantenuto a 10 franchi, ma ora gratuito sotto i 12 anni, e quello per il risotto del Martedì Grasso (5 franchi).

