Raccolgono più funghi di quanto permesso in Ticino, multati in 13

Il «bottino» sequestrato. ti.ch

A Camperio, in Valle di Blenio, la Polizia cantonale giovedì mattina ha controllato i raccoglitori di funghi. L'operazione è risultata in parecchie multe e in 33 chili sequestrati.

Sono state controllate in tutto 25 persone, e 13 di loro (12 italiani e uno svizzero) hanno superato il quantitativo complessivo di raccolta giornaliero permesso, che ammonta a 3 chili per persona, come fissato dalla normativa cantonale in materia.

Questi hanno ricevuto una multa. In totale sono stati sequestrati 33 chili di funghi e le sanzioni imposte, nel complesso, ammontano a 2'700 franchi.

I funghi sequestrati sono stati donati a due case per anziani in Valle di Blenio e in Riviera.

I controlli sono avvenuti in collaborazione con l'Ufficio della caccia e della pesca e di una micologa dell'Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi, comunica la Polizia cantonale.