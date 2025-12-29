  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aiuto concreto Locarno, tornano le raccolte degli alberelli natalizi per il lago

Swisstxt

29.12.2025 - 09:57

Per il bene dei pesci.
Per il bene dei pesci.
Tipress

Dal 7 al 10 gennaio 2026 Locarno rinnova la raccolta degli alberelli natalizi a favore del lago.

SwissTXT

29.12.2025, 09:57

29.12.2025, 10:08

Da mercoledì 7 a sabato 10 gennaio 2026 torna la tradizionale raccolta degli alberelli natalizi della città di Locarno.

Le piante verranno in seguito depositate sul fondo del lago per realizzare letti per il fregolo del pesce persico e adeguati rifugi per altre specie, dagli attacchi dei predatori.

I cittadini di Locarno e Orselina potranno depositare l’alberello privo di decorazioni natalizie presso l’Ecocentro in via alla Morettina 6.

Anche sulle rive del Ceresio la sezione pesca Golfo di Lugano, proporrà la medesima iniziativa, sabato 10 gennaio dalle ore 9 alle 11.30, presso il lido di Lugano (entrata lato foce).

I più letti

Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
Eros Ramazzotti sotto accusa, il vicino gli chiede 200mila euro: ecco cos'è successo
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia

Altre notizie

Ecco perché. Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona

Ecco perchéArresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona

La confessione. I 40kg di cocaina sequestrati nel Mendrisiotto erano destinati alla Svizzera interna

La confessioneI 40kg di cocaina sequestrati nel Mendrisiotto erano destinati alla Svizzera interna

Grigioni. Casa in fiamme a Flims, illesi 13 residenti

GrigioniCasa in fiamme a Flims, illesi 13 residenti