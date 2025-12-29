Dal 7 al 10 gennaio 2026 Locarno rinnova la raccolta degli alberelli natalizi a favore del lago.
Da mercoledì 7 a sabato 10 gennaio 2026 torna la tradizionale raccolta degli alberelli natalizi della città di Locarno.
Le piante verranno in seguito depositate sul fondo del lago per realizzare letti per il fregolo del pesce persico e adeguati rifugi per altre specie, dagli attacchi dei predatori.
I cittadini di Locarno e Orselina potranno depositare l’alberello privo di decorazioni natalizie presso l’Ecocentro in via alla Morettina 6.
Anche sulle rive del Ceresio la sezione pesca Golfo di Lugano, proporrà la medesima iniziativa, sabato 10 gennaio dalle ore 9 alle 11.30, presso il lido di Lugano (entrata lato foce).