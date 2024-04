L'iniziativa è lanciata dal sindacato VPOD tipress

Il Sindacato VPOD Ticino ha lanciato oggi, martedì, l’iniziativa popolare per chiedere l’abolizione del decreto Morisoli.

Il sindacato intende «contrastare con le firme del popolo un risanamento ingiusto delle finanze cantonali» e frenare lo «smantellamento dei servizi pubblici, della scuola e del settore sociosanitario e socioeducativo».

Il Comitato promotore dell’iniziativa avrà tempo fino al 10 luglio 2024 per raccogliere le 7'000 firme necessarie.

Negli scorsi mesi in molti erano scesi in piazza per protestare contro i tagli annunciati dal Consiglio di Stato ticinese dopo la presentazione del preventivo 2024.

