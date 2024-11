A risentire del magro raccolto di castagne potrebbe essere lo smercio. © Ti-Press / Francesca Agosta

L'autunno 2024 si sta dimostrando particolarmente magro per le castagne in Ticino, con una raccolta di circa 25 tonnellate, la metà della media pluriennale (a 50 tonnellate).

La raccolta delle castagne ticinesi destinate al mercato interno è coordinata dalla cooperativa TIOR.

Il compenso per chi consegna le castagne ticinesi è di 1 franco e 50 al chilo per quelle di piccole e medie dimensioni, di 3 franchi per quelle più grosse.

A risentirne potrebbe essere lo smercio, in particolare quello del prodotto essiccato.

