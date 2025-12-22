  1. Clienti privati
Grazie a una segnalazione Radar distrutto a Sala Capriasca, fermato un 66enne

Swisstxt

22.12.2025 - 14:26

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Tipress

Un cittadino svizzero di 66 anni, residente nella regione, è stato fermato in relazione al danneggiamento di un radar semi-stazionario avvenuto il 20 dicembre 2025 nel territorio di Sala Capriasca.

SwissTXT

22.12.2025, 14:26

22.12.2025, 14:43

L’uomo, hanno comunicato lunedì le autorità, è stato identificato grazie a una segnalazione che ha permesso alla polizia cantonale di avviare gli accertamenti del caso.

Il 66enne avrebbe danneggiato l’apparecchiatura con una mazza dopo essere stato intercettato dal dispositivo di controllo della velocità.

Il radar ha riportato ingenti danni. Le ipotesi di reato sono danneggiamento e impedimento di atti dell’autorità.

