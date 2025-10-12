Confraternite a Lugano RSI

Per la prima volta nella loro plurisecolare storia, le confraternite cattoliche svizzere si sono riunite domenica a Lugano per celebrare il «Giubileo delle confraternite» in occasione dell’Anno Santo.

L’evento, patrocinato dalla Conferenza dei vescovi svizzeri, ha visto la partecipazione di numerosi sodalizi provenienti da tutto il Paese. La giornata è iniziata con una solenne messa nella Cattedrale di San Lorenzo, officiata dal vescovo di Lugano, monsignor Alain de Raemy. Successivamente, le confraternite hanno sfilato in una suggestiva processione verso il centro città.