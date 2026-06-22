Marina Carobbio Guscetti Keystone

Il DECS ha presentato lunedì a Bellinzona un bilancio dell'anno scolastico da poco chiuso.

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La direttrice Marina Carobbio ha ricordato che in Ticino proseguono i cantieri per il superamento dei corsi A e B e da settembre il tedesco inizierà in prima media. Sono stati inoltre rafforzati gli sforzi contro il razzismo nella scuola. Si è investito molto sul rispetto dell'integrità personale. Sul caso alla scuola media del Bellinzonese si attende l'esito dell'inchiesta. Carobbio ha sottolineato che vanno rafforzati prevenzione e rispetto dell'integrità. Sono stati avviati corsi di sensibilizzazione per docenti su educazione affettiva e sessuale.