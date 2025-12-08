  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Il corpo di una giovane scomparsa rinvenuto a 12 metri di profondità nel Lago di Como

ai-scrape

8.12.2025 - 10:32

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Vigili del fuoco

Gli effetti personali della 23enne erano stati rinvenuti su un pontile non distante. Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio di domenica. giorno in cui la giovane aveva fatto perdere le sue tracce.

Sara Matasci

08.12.2025, 10:32

Le ricerche di una ragazza di 23 anni, scomparsa nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del suo corpo nel Lago di Como.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», gli effetti personali della giovane erano stati scoperti su un pontile nel Comune di Tremezzina, in provincia di Como, dando il via alle operazioni di ricerca.

I mezzi navali del terzo Nucleo di Menaggio, insieme ai vigili del fuoco di Dongo e ai sommozzatori di Torino, sono stati coinvolti nelle operazioni. Il corpo è stato rinvenuto a circa 12 metri di profondità nell'acqua.

Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118, che hanno confermato il decesso della giovane. Le cause della morte rimangono sconosciute e tutte le ipotesi sono ancora aperte.

Le autorità continuano a indagare per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è scossa dalla notizia, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

I più letti

Svuotano i conti e indebitano le vittime a distanza di mesi, ecco l'ultima truffa su Twint
Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Christoph Zweifel: «Non basta mescolare Aromat alle chips per ottenere il risultato»
Noè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto

Altre notizie

Paese (di nuovo) scosso. Arrestato un municipale di Bissone per il rogo in un magazzino di Melano

Paese (di nuovo) scossoArrestato un municipale di Bissone per il rogo in un magazzino di Melano

Con sede a Coira. Dopo 44 anni, il Museo della natura retico viene rinnovato

Con sede a CoiraDopo 44 anni, il Museo della natura retico viene rinnovato

Lutto in Ticino. È morto Franco Celio, deputato in Gran Consiglio per un ventennio

Lutto in TicinoÈ morto Franco Celio, deputato in Gran Consiglio per un ventennio