Immagine d'illustrazione Vigili del fuoco

Gli effetti personali della 23enne erano stati rinvenuti su un pontile non distante. Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio di domenica. giorno in cui la giovane aveva fatto perdere le sue tracce.

Le ricerche di una ragazza di 23 anni, scomparsa nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del suo corpo nel Lago di Como.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», gli effetti personali della giovane erano stati scoperti su un pontile nel Comune di Tremezzina, in provincia di Como, dando il via alle operazioni di ricerca.

I mezzi navali del terzo Nucleo di Menaggio, insieme ai vigili del fuoco di Dongo e ai sommozzatori di Torino, sono stati coinvolti nelle operazioni. Il corpo è stato rinvenuto a circa 12 metri di profondità nell'acqua.

Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118, che hanno confermato il decesso della giovane. Le cause della morte rimangono sconosciute e tutte le ipotesi sono ancora aperte.

Le autorità continuano a indagare per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è scossa dalla notizia, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.